Gaza, membri di Hamas sotto effetto di droga durante l'attacco del 7 ottobre: ecco cos'è il Captagon

Il Captagon è "un prodotto che procura forte eccitazione, composto da anfetamina e caffeina in dosi elevate, e che spinge a sentirsi più forti e toglie la paura"

Una parte dei commando di Hamas che, il 7 ottobre, ha partecipato all'attacco contro i civili israeliani a ridosso della striscia di Gaza, erano sotto effetto di una droga sintetica nota come Captagon. Lo ha reso noto la televisione commerciale israeliana Canale 12. Tracce di Captagon, ha precisato, sono state rilevate fra i prigionieri dei terroristi in Israele. Questa droga, che elimina la fame e aiuta a sentirsi vigili per molto tempo, "ha permesso ai terroristi di compiere atti disumani di omicidio rimanendo vigili, calmi e indifferenti". Pillole di questo narcotico erano inoltre ancora nelle tasche di membri di Hamas rimasti sul terreno dopo i combattimenti. Si tratta, ha aggiunto l'emittente, di una droga prodotta in Libano e Siria, nota anche come 'la cocaina dei poveri'. In passato è stata usata dall'Isis.

Cos'è il Captagon, la droga sintetica che toglie la paura

Il Captagon è "un prodotto che procura forte eccitazione, composto da anfetamina e caffeina in dosi elevate, e che spinge a sentirsi più forti e toglie la paura". A spiegare gli effetti di questa sostanza è Silvio Garattini, fondatore e direttore dell'Istituto farmacologico Mario Negri di Milano. Questa "droga sintetica al momento - aggiunge Garattini - non è molto diffusa". L'esperto ricorda che "come Istituto Mario Negri non l'abbiamo mai misurata nelle acque reflue, dove domina la cannabis e la cocaina ma di anfetamina ci sono poche tracce, eventualmente la tracceremmo come anfetamina". Purtroppo, conclude il farmacologo, ora "c'è anche la possibilità di eccitare la gente per spingerla a compiere alcuni gesti". Il prezzo di questi "prodotti si è abbassato" e questo permette facilmente alle persone di trovare questa droga su internet.



