Attualita 327

Gatti salvati da un incendio a Gela ora cercano un'adozione

La Lega italiana difesa animali e ambiente è intervenuta facendo trasferire i gattini a Como

Redazione

04 Novembre 2022 15:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gatti-salvati-da-un-incendio-a-gela-ora-cercano-unadozione Copia Link Condividi Notizia

Sono arrivati a Como i gatti della colonia felina siciliana salvati dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Quando la loro casa a Gela (Caltanissetta) è andata distrutta in un devastante incendio non c'era più alcun posto per loro, fuggiti miracolosamente al rogo dell'abitazione, in cui sono invece purtroppo morti i sette fratellini che vivevano all'interno. Tantissimi mici sarebbero stati condannati a un'intera terribile esistenza randagia, sottoposti ai rigori del freddo e ai morsi della fame, senza il pronto intervento dei volontari della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. I volontari sono subito accorsi, li hanno presi con loro, curati, sverminati e dotati di microchip. Dopo un periodo di osservazione, finalmente, i primi sei sono partiti verso il Nord Italia in cerca di una casa dove vivere amati per sempre: sono tutti maschietti, cinque di età compresa fra i 5 e i 6 mesi, tranne uno di soli tre mesi. Appena possibile la LEIDAA farà salire anche i molti altri gattini rimasti in Sicilia, che fino ad allora godranno comunque delle amorevoli cure delle volontarie.

“Quelli compiuti dalla nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente – dice l'on. Brambilla, eletta lo scorso settembre proprio nel collegio di Gela-Caltanissetta-Canicattì – sono veri e propri atti eroici che ci fanno capire come non ci siano difficoltà insuperabili per chi è animato da una grande missione. Da parlamentare e animalista mi batterò sempre perché i nostri amici a quattrozampe in difficoltà possano trovare persone in grado di amarli e accudirli per tutta la vita.

I mici arrivati al Nord si chiamano Miele, Tigro, Frodo, Oscar, Elvis e Merlino: si trovano in provincia di Como, per adottarli potete chiamare il numero di telefono 347/0064885.



Sono arrivati a Como i gatti della colonia felina siciliana salvati dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Quando la loro casa a Gela (Caltanissetta) è andata distrutta in un devastante incendio non c'era più alcun posto per loro, fuggiti miracolosamente al rogo dell'abitazione, in cui sono invece purtroppo morti i sette fratellini che vivevano all'interno. Tantissimi mici sarebbero stati condannati a un'intera terribile esistenza randagia, sottoposti ai rigori del freddo e ai morsi della fame, senza il pronto intervento dei volontari della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. I volontari sono subito accorsi, li hanno presi con loro, curati, sverminati e dotati di microchip. Dopo un periodo di osservazione, finalmente, i primi sei sono partiti verso il Nord Italia in cerca di una casa dove vivere amati per sempre: sono tutti maschietti, cinque di età compresa fra i 5 e i 6 mesi, tranne uno di soli tre mesi. Appena possibile la LEIDAA farà salire anche i molti altri gattini rimasti in Sicilia, che fino ad allora godranno comunque delle amorevoli cure delle volontarie. "Quelli compiuti dalla nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente - dice l'on. Brambilla, eletta lo scorso settembre proprio nel collegio di Gela-Caltanissetta-Canicattì - sono veri e propri atti eroici che ci fanno capire come non ci siano difficoltà insuperabili per chi è animato da una grande missione. Da parlamentare e animalista mi batterò sempre perché i nostri amici a quattrozampe in difficoltà possano trovare persone in grado di amarli e accudirli per tutta la vita. I mici arrivati al Nord si chiamano Miele, Tigro, Frodo, Oscar, Elvis e Merlino: si trovano in provincia di Como, per adottarli potete chiamare il numero di telefono 347/0064885.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare