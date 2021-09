Attualita 174

Gara di solidarietà a Gela per aiutare i profughi afghani, anche i più piccoli hanno donato i loro giocattoli

Una vera e propria gara di solidarietà che ha permesso di raccogliere una grandissima quantità di indumenti, scarpe, coperte

Redazione

02 Settembre 2021 11:21

Gara di solidarietà a Gela per aiutare il popolo afghano. Molti gelesi hanno raccolto l’invito dei Lions Clubs della città (Lions Club Gela Host, Lions Club del Golfo di Gela, Lions Club Gela Ambiente-Territorio-Cultura e Leo Club del Golfo di Gela) a partecipare a questa gara di solidarietà nei confronti dei profughi afgani, che altro non sono che persone le quali hanno collaborato con le forze internazionali nel tentativo di normalizzazione di un paese difficile e che, da un momento all’altro, hanno dovuto abbandonarlo per non essere fatti oggetto di rappresaglia da parte dei Taliban.

“Sono fiero – afferma in una nota Sergio Antonuccio, Presidente Lions Club Gela Host - che il Lions Club International, il cui motto è “we serve” si sia fatto promotore di questa campagna umanitaria, della repentina risposta dei Clubs che in pochissimo tempo sono riusciti a mettere in campo una efficiente rete di solidarietà e della parte sana della nostra comunità a sostegno di tante famiglie che stanno vivendo una situazione angosciante. Una vera e propria gara di solidarietà che ci ha permesso di raccogliere una grandissima quantità di indumenti, scarpe, coperte. Ma la cosa più emozionante è stata vedere i bambini trascinare per mano i genitori per portare i propri giocattoli, album da disegno, colori e pupazzi preferiti. Ciò è sintomo che il tessuto sociale non è completamente marcio ma conserva ancora il germe della compassione, cioè quel sentimento che invoca l’altruismo e lo fa agire. Non è sufficiente affidare le proprie emozioni ai social ma dobbiamo dare loro concretezza con le azioni. Grazie di vero cuore”.



