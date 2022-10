Salute 186

Gallette di riso giganti ritirate dagli scaffali dei supermercati: potrebbero provocare disturbi gastrointestinali

L’allerta riguarda la presenza di una micotossina in due lotti a marchio Carrefour Bio

Redazione

21 Ottobre 2022 16:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gallette-di-riso-giganti-ritirate-dagli-scaffali-dei-supermercati-potrebbero-provocare-disturbi-gastrointestinali Copia Link Condividi Notizia

Il ministero della Salute ha comunicato sul proprio sito il richiamo dal mercato di due lotti di gallette di riso giganti a marchio Carrefour Bio per la presenza di micotossine che supera i limiti di legge previsti dal Regolamento 1881/2006. I lotti ritirati sono R22159A e R22160A, le confezioni sono da 200 g con data di scadenza 09-10/06/2023, prodotti da Continental Bakeries – Granco SA con stabilimento a Enghien in Belgio in via Avenue Du Commerce n 27. Le micotossine sono composti tossici prodotti naturalmente da vari tipi di funghi.

Le micotossine entrano nella catena alimentare per effetto di un'infezione delle colture avvenuta prima o dopo il raccolto e si trovano di solito in alimenti come cereali, frutta secca, noci e spezie. La presenza di micotossine negli alimenti e nei mangimi può produrre effetti nocivi sulla salute umana e animale che vanno dai semplici disturbi gastrointestinali sino a problemi renali, immunodeficienza e cancro. Per precauzione, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato. Qualora siate in possesso di una rimanenza, potete restituirla al punto vendita e verrà sostituita gratuitamente.



Il ministero della Salute ha comunicato sul proprio sito il richiamo dal mercato di due lotti di gallette di riso giganti a marchio Carrefour Bio per la presenza di micotossine che supera i limiti di legge previsti dal Regolamento 1881/2006. I lotti ritirati sono R22159A e R22160A, le confezioni sono da 200 g con data di scadenza 09-10/06/2023, prodotti da Continental Bakeries - Granco SA con stabilimento a Enghien in Belgio in via Avenue Du Commerce n 27. Le micotossine sono composti tossici prodotti naturalmente da vari tipi di funghi. Le micotossine entrano nella catena alimentare per effetto di un'infezione delle colture avvenuta prima o dopo il raccolto e si trovano di solito in alimenti come cereali, frutta secca, noci e spezie. La presenza di micotossine negli alimenti e nei mangimi può produrre effetti nocivi sulla salute umana e animale che vanno dai semplici disturbi gastrointestinali sino a problemi renali, immunodeficienza e cancro. Per precauzione, Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato. Qualora siate in possesso di una rimanenza, potete restituirla al punto vendita e verrà sostituita gratuitamente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare