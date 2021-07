Cronaca 218

Gabriele Paci lascia Caltanissetta e ritorna alla Procura di Trapani: lo ha deciso il Csm

A Caltanissetta si è occupato dei processi sulle stragi del 92 e di molte altre inchieste delicate

Redazione

29 Luglio 2021 08:59

Gabriele Paci è stato nominato procuratore capo di Trapani. Attualmente procuratore aggiunto a Caltanissetta è stato scelto dal Csm che ha appoggiato la proposta che era stata avanzata alcuni mesi fa dalla commissione incarichi direttivi. Paci, procuratore aggiunto a Caltanissetta, con tre voti aveva superato in commissione altri due candidati, Massimo Palmeri, trapanese, attuale procuratore di Enna e il sostituto della Procura Generale di Milano Cuno Jakob Tarfusser, che avevano avuto un voto a testa. Paci a Caltanissetta si è occupato delle stragi del '92, del depistaggio delle indagini successive alla strage di via D'Amelio e dell'inchiesta relativa al "Sistema Montante", oltre che di altre delicate inchieste come quella che ha riguardato il super latitante Matteo Messina Denaro, condannato all'ergastolo per le stragi di Capaci e via d'Amelio.

La Procura di Trapani era vacante dall’aprile 2020, da quando il procuratore Alfredo Morvillo si dimise qualche mese prima del proprio naturale pensionamento. Era così rimasto alla guida del procuratore aggiunto Maurizio Agnello. Per Gabriele Paci si tratta di un ritorno alla Procura di Trapani, perchè iniziò la sua carriera negli anni novanta proprio a Trapani. E’ stato anche da magistrato della Procura distrettuale di Palermo, pm con Massimo Russo nel maxi processo Omega. Dopo un periodo di pm a Perugia, Paci è tornato in Sicilia, a Caltanissetta.



Gabriele Paci è stato nominato procuratore capo di Trapani. Attualmente procuratore aggiunto a Caltanissetta è stato scelto dal Csm che ha appoggiato la proposta che era stata avanzata alcuni mesi fa dalla commissione incarichi direttivi. Paci, procuratore aggiunto a Caltanissetta, con tre voti aveva superato in commissione altri due candidati, Massimo Palmeri, trapanese, attuale procuratore di Enna e il sostituto della Procura Generale di Milano Cuno Jakob Tarfusser, che avevano avuto un voto a testa. Paci a Caltanissetta si è occupato delle stragi del '92, del depistaggio delle indagini successive alla strage di via D'Amelio e dell'inchiesta relativa al "Sistema Montante", oltre che di altre delicate inchieste come quella che ha riguardato il super latitante Matteo Messina Denaro, condannato all'ergastolo per le stragi di Capaci e via d'Amelio. La Procura di Trapani era vacante dall'aprile 2020, da quando il procuratore Alfredo Morvillo si dimise qualche mese prima del proprio naturale pensionamento. Era così rimasto alla guida del procuratore aggiunto Maurizio Agnello. Per Gabriele Paci si tratta di un ritorno alla Procura di Trapani, perchè iniziò la sua carriera negli anni novanta proprio a Trapani. E' stato anche da magistrato della Procura distrettuale di Palermo, pm con Massimo Russo nel maxi processo Omega. Dopo un periodo di pm a Perugia, Paci è tornato in Sicilia, a Caltanissetta.

Ti potrebbero interessare