Furto in canonica: rubano denaro e oro per 5mila euro. Indagini dei carabinieri

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile i malviventi hanno "ripulito" la canonica della chiesa di Latisana, portando via denaro e monili d'oro, tra cui una catenina con il crocifisso, per un valore di 5mila euro. Ad accorgersi del furto è stato il parroco, che nella mattina di Pasqua ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Latisana, in provincia di Udine, ora sulle tracce dei ladri.



