Furto e traffico di stupefacenti, arresti domiciliari per un 64enne di Sommatino

I reati contestati all'uomo sono stati commessi nel 2014 e nel 2017

Redazione

15 Ottobre 2021 13:47

I Carabinieri della Stazione di Sommatino hanno arrestato un 64enne del luogo in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria (RC). L’uomo dovrà espiare la pena di un anno, cinque mesi e un giorno di reclusione, per essersi reso responsabile dei reati di furto e traffico di sostanze stupefacenti, commessi rispettivamente nel 2014 e nel 2017. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione.



