Furto aggravato in concorso a Caltanissetta: arrestato 29enne. Per lui anche una multa da 1.200 euro

Cronaca 609

Furto aggravato in concorso a Caltanissetta: arrestato 29enne. Per lui anche una multa da 1.200 euro

L’uomo deve espiare la pena definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione per reati commessi nel dicembre del 2013

Redazione

10 Marzo 2021 09:02

I poliziotti della Squadra Mobile ieri hanno arrestato Kristian Michele Guagliardo, disoccupato nisseno 29enne, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, dovendo espiare la pena definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione, in quanto condannato dal Tribunale di Caltanissetta per il reato di tentato furto aggravato in concorso, commesso nel mese di dicembre del 2013. Con la sentenza di condanna, oltre alla pene detentiva, è stata disposta una pena pecuniaria di 1.200 euro di multa. La condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello ed è divenuta definitiva nell’ottobre del 2020 dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti della Polizia di Stato presso la casa circondariale di Caltanissetta.



I poliziotti della Squadra Mobile ieri hanno arrestato Kristian Michele Guagliardo, disoccupato nisseno 29enne, in esecuzione all'ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, dovendo espiare la pena definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione, in quanto condannato dal Tribunale di Caltanissetta per il reato di tentato furto aggravato in concorso, commesso nel mese di dicembre del 2013. Con la sentenza di condanna, oltre alla pene detentiva, è stata disposta una pena pecuniaria di 1.200 euro di multa. La condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello ed è divenuta definitiva nell'ottobre del 2020 dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti della Polizia di Stato presso la casa circondariale di Caltanissetta.

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare