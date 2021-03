Furti in abitazione: a Gela 23enne condotto in carcere dalla polizia

Furti in abitazione: a Gela 23enne condotto in carcere dalla polizia

Al termine della reclusione, il condannato dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di un anno

03 Marzo 2021 10:11

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti del ventitreenne Gaetano Romano, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, poiché condannato alla pena detentiva di due anni, nove mesi e venticinque giorni di reclusione perché riconosciuto colpevole di due furti in abitazione commessi a Gela nel mese di giugno del 2018 e luglio 2019. Romano, che si trovava agli arresti domiciliari, nel corso dei quali ha già in parte scontato la pena, è stato prelevato dagli agenti della Polizia di Stato e, dopo le formalità di rito, condotto in carcere. Al termine della reclusione, il condannato dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di un anno.



