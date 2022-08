Cronaca 272

Furti di rame nella rete ferroviaria siciliana, arrestate tre persone

Diversi gli interventi della Polfer che hanno consentito di recuperare e restituire ai legittimi proprietari documenti, denaro ed effetti personali dimenticati

Redazione

Operazione Oro Rosso e stazione Sicure della Polfer siciliana nel mese di luglio per contrastare i ladri di rame. Nel corso delle indagini sono state arrestate 3 persone, 23 gli indagati, 12.860 le persone controllate, 181i treni presenziati, 153i veicoli ispezionati. Nel corso dei controlli sono stati impegnati 1.181 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.

In questo mese 10 le persone scomparse rintracciate dagli agenti della Polfer di Messina e Palermo, di cui: 5 minori stranieri che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati riaffidati alle comunità da cui si erano arbitrariamente allontanati; altri 4 soggetti con problemi psichici allontanatisi dalle comunità terapeutiche presso cui erano in cura; e un soggetto ricercato per notifica atti giudiziari. Diversi gli interventi della Polfer che hanno consentito di recuperare e restituire ai legittimi proprietari documenti, denaro ed effetti personali dimenticati in ambito ferroviario tra cui zaini, portafogli, contenente denaro e carte di credito, e cellulari.



