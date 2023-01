Cronaca 714

Raffica di furti a Caltanissetta, il prefetto convoca Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

Alla presenza del Sindaco di Caltanissetta e del Comandante della Polizia locale, saranno valutate e predisposte le misure ritenute più opportune

Redazione

Il Prefetto, D.ssa Chiara Armenia, ha convocato per mercoledì 25 gennaio p.v. una seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un approfondito esame della situazione a Caltanissetta, alla luce dei recenti episodi criminosi che hanno destato particolare allarme nella comunità nissena. Nella circostanza, alla presenza del Sindaco di Caltanissetta e del Comandante della Polizia locale, saranno valutate e predisposte le misure ritenute più opportune per contrastare il fenomeno dei furti in parola ed assicurare più efficaci forme di tutela per la tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica.



