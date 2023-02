Cronaca 476

Furgone su carro attrezzi rimane incastrato sotto cavalcavia, la foto fa il giro del web

Nel Ragusano automezzo in verticale: per la rimozione del mezzo sono intervenuti i vigili urbani ed i vigili del fuoco

Redazione

20 Febbraio 2023 18:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/furgone-su-carro-attrezzi-rimane-incastrato-sotto-cavalcavia-la-foto-fa-il-giro-del-web Copia Link Condividi Notizia

Un autocarro è rimasto incastrato, verticalmente, sotto il ponte del cavalcavia che attraversa la strada statale 115, nel tratto comunale limitrofo all'abitato di Vittoria, nei pressi dello svincolo per Acate. La foto curiosa ha fatto il giro del web perchè sembra che il veicolo abbia impennato rimanendo incastrato. In realtà il furgone per il trasporto di merci alimentari si trovava su un carro attrezzi che lo stava trasportando in officina. Il mezzo che lo trasportava è passato sotto il cavalcavia senza calcolare l'altezza e la cabina del mezzo trasportato si è incastrata tra i piloni di sostegno, facendo cadere l'autocarro in verticale. Per rimozione del mezzo sono intervenuti i vigili urbani ed i vigili del fuoco.



Un autocarro è rimasto incastrato, verticalmente, sotto il ponte del cavalcavia che attraversa la strada statale 115, nel tratto comunale limitrofo all'abitato di Vittoria, nei pressi dello svincolo per Acate. La foto curiosa ha fatto il giro del web perchè sembra che il veicolo abbia impennato rimanendo incastrato. In realtà il furgone per il trasporto di merci alimentari si trovava su un carro attrezzi che lo stava trasportando in officina. Il mezzo che lo trasportava è passato sotto il cavalcavia senza calcolare l'altezza e la cabina del mezzo trasportato si è incastrata tra i piloni di sostegno, facendo cadere l'autocarro in verticale. Per rimozione del mezzo sono intervenuti i vigili urbani ed i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare