Cronaca 493

Paura sulla Palermo-Catania, furgone portavalori in fiamme: chiuso un tratto dell'autostrada

Sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e la polizia stradale

Redazione

Un furgone portavalori è andato in fiamme sull’autostrada Palermo Catania al km 69 in direzione del capoluogo siciliano nel territorio di Polizzi Generosa.

Per consentire l’intervento delle squadre di soccorso il tratto autostradale è stato chiuso. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e la polizia stradale. Non ci sono feriti.(Gds.it)



