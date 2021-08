Cronaca 203

Fuochi di artificio nei locali a Caltanissetta, Legambiente chiede sospensione: "C'è il rischio incendi"

Nota a firma del presidente provinciale del Circolo Legambiente Caltanissetta Ivo Cigna che di seguito pubblichiamo

Redazione

09 Agosto 2021 18:31

In questi giorni stiamo assistendo al proliferare (la sera ed anche ad ora di pranzo), in corrispondenza di ristoranti e sale trattenimento locali e in concomitanza di temperature sempre prossime ai 40°, di giochi pirotecnici. Considerate le temperature roventi, in particolar modo durante il corso della attuale settimana e forse anche della prossima, i disastri ambientali già avuti in termini di incendi e gli avvisi di pericolo emanati dalla Protezione Civile, CON LA PRESENTE CHIEDIAMO a Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, e al Sindaco di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino, di emanare urgentemente misure cautelative e preventive (es. sospensione) per evitare possibili fenomeni di innesco di fuochi nelle aree boscate ed agricole vicine ai luoghi di realizzazione dei giochi in oggetto. Sicuri di una cortese attenzione e di un riscontro alla presente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



