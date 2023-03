Cronaca 181

Fuochi d'artificio provocano un vasto incendio a Erice

Per spegnerlo, vigili del fuoco e forestali, hanno impiegato tre ore

Redazione

I fuochi d’artificio sparati per festeggiare ogni tipo di evento ieri sera hanno provocato un incendio nella zona di via Argenteria a Erice, nel trapanese. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani impegnati tre ore per spegnere le fiamme insieme ai forestali, volontari della protezione civile di Erice e dell’associazione Sos Valderice nel costone roccioso. Le fiamme, divampate attorno a mezzanotte e trenta, a causa del vento si sono subito propagate nella zona di Sant’Anna. Parliamo di un’area molto impervia, difficile da raggiungere. Solo verso le 3 di stanotte, ad incendio spento, tutte le squadre hanno lasciato la zona. (fonte Blogsicilia.it)



