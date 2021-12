Attualita 90

Funzione pubblica, possibilità di anticipo Tfs e Tfr anche per i dipendenti regionali

Zambuto: "Intervento che allinea dipendenti regionali alle amministrazioni dello Stato"

Anticipazione del Tfs e Tfr anche per i dipendenti della Regione Siciliana. Dallo scorso 25 novembre 2021, infatti, anche i dipendenti regionali possono godere di un anticipo del Tfs (trattamento di fine servizio) e Tfr (trattamento di fine rapporto), secondo le forme previste per i dipendenti dello Stato. «Un risultato importante per il governo Musumeci – dice l'assessore regionale alla Funzione pubblica e autonomie locali, Marco Zambuto - perché si tratta di un intervento di equità che consente di allineare i pensionati regionali a quelli delle altre amministrazioni dello Stato».

Il Fondo Pensioni Sicilia, dopo essere stato accreditato dalla Presidenza del Consiglio nell’elenco degli enti erogatori, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le disposizioni e la modulistica per consentire a tutti i dipendenti regionali l’accesso anticipato al Tfs/Tfr, secondo una procedura di credito agevolato, che prevede un'erogazione fino ad un massimo di 45mila euro ad un tasso di interesse fissato dall’Associazione Bancaria Italiana allo 0,4%.



