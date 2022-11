Cronaca 261

Fugge dai finanzieri con un chilo di droga nello scooter: baby pusher arrestato a Rosolini

L’hashish è stato sequestrato mentre il giovane, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Catania è stato arrestato e condotto in un istituto penale per minorenni

Redazione

10 Novembre 2022 09:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/fugge-dai-finanzieri-con-un-chilo-di-droga-nello-scooter-baby-pusher-arrestato-a-rosolini Copia Link Condividi Notizia

Un chilo di droga nascosto nello scooter. I finanzieri del Comando provinciale di Siracusa, diretti dal colonnello Lucio Vaccaro, hanno arrestato a Rosolini un minorenne, trovato con 10 panetti di droga. I militari in un'area noto per lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno notato una comitiva di ragazzi, ma non appena si sono avvicinati per un controllo uno di loro si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dopo qualche centinaio di metri. Nel suo scooter i finanzieri hanno trovato in una busta nera 10 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, e un’agenda con una lunga lista di clienti a cui era stata venduta la droga con l’indicazione dei soldi ricevuti per ogni singolo scambio.

L’hashish è stato sequestrato mentre il giovane, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Catania è stato arrestato e condotto in un istituto penale per minorenni di Catania. Sono in corso le indagini per risalire all’origine della sostanza stupefacente.



Un chilo di droga nascosto nello scooter. I finanzieri del Comando provinciale di Siracusa, diretti dal colonnello Lucio Vaccaro, hanno arrestato a Rosolini un minorenne, trovato con 10 panetti di droga. I militari in un'area noto per lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno notato una comitiva di ragazzi, ma non appena si sono avvicinati per un controllo uno di loro si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dopo qualche centinaio di metri. Nel suo scooter i finanzieri hanno trovato in una busta nera 10 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, e un'agenda con una lunga lista di clienti a cui era stata venduta la droga con l'indicazione dei soldi ricevuti per ogni singolo scambio. L'hashish è stato sequestrato mentre il giovane, su disposizione del Tribunale dei minorenni di Catania è stato arrestato e condotto in un istituto penale per minorenni di Catania. Sono in corso le indagini per risalire all'origine della sostanza stupefacente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare