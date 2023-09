Cronaca 320

Fuga dal ristorante senza pagare il conto ed il titolare si vendica

Il proprietario del locale ha diffuso sui social le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Redazione

Si sono presentati in cinque al ristorante, si sono seduti, hanno ordinato e con calma hanno mangiato e bevuto a sazietà. Peccato però che dopo si siano alzati e siano andati via, spariti nel nulla, lasciando dietro di loro solo una cosa: il conto da pagare. Un conto da ben 275,50 euro. E' successo all'Osteria della Mal'ora di Civitanova Marche. Il fatto ha lasciato senza parole il titolare del ristorante che però ha deciso di raccontare l'accaduto e diffondere sui social le immagini delle telecamere di videosorveglianza, oscurando i volti dei protagonisti. Sul caso indaga la polizia.



