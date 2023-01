Cronaca 965

"Frode Carosello" a Caltanissetta: revocata al Riesame la misura a carico di un indagato

Quest'ultimo era stato sottoposto alla misura dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa

Redazione

Nessuna interdizione per un indagato dell'indagine sulla cosiddetta "frode casorello" condotta da Guardia di Finanza e Carabinieri a Caltanissetta. Al Riesame si sgretola il castello accusatorio degli investigatori con l'annullamento della misura a carico di Carmine Iannicelli. Quest'ultimo era stato accusato di associazione a delinquere finalizzata alla cd. frode Carosello, per importi ingenti ed era stato sottoposto alla misura dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa, da parte del Gip del Tribunale di Caltanisetta. Oggi il Tribunale del Riesame di Caltanisetta in accoglimento delle argomentazioni difensive esplicitate dall’avvocato Antonio Leone, ha annullato l’ordinanza, ribaltando, così, la decisione del Gip che in data 9/12/2022 aveva inteso confermare il provvedimento cautelare, avallato anche dal PM titolare dell’inchiesta. Si tratta del secondo provvedimento giudiziario dopo l'indagine dello scorso mese. Due settimane fa il tribunale del Riesame aveva annullato l'ordinanza emessa per la società Mastertyre Srl oggetto di misure interdittive.



