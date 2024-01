Freddo polare in Nord Europa, in Svezia raggiunti -43 gradi. Non succedeva da 25 anni

Freddo polare in Nord Europa, in Svezia raggiunti -43 gradi. Non succedeva da 25 anni

Nel fine settimana è prevista una forte ondata di freddo anche in Norvegia. A Oslo le temperature potrebbero scendere fino a -27°

Il freddo polare è il grande protagonista di questo inizio di 2024 in Nord Europa. La Svezia ha infatti registrato la temperatura più bassa degli ultimi 25 anni per il mese di gennaio: -43,6 gradi centigradi nell'estremo nord del Paese, presso la stazione di Kvikkjokk-Arrenjarka. Secondo Mattias Lind, membro dell'agenzia meteorologica nazionale svedese Smhi, si tratta della "temperatura più bassa di gennaio che la Svezia abbia mai sperimentato dal 1999". In quell'anno, nel Paese scandinavo si registrarono -49 gradi, eguagliando il record storico stabilito nel 1951.

Trasporti in tilt

Sebbene l'intera regione scandinava sia abituata a temperature molto basse, la recente ondata di freddo ha costretto le compagnie di autobus locali a sospendere le loro attività, mentre la compagnia ferroviaria "Vy" ha annunciato di aver cancellato per diversi giorni tutti i treni che viaggiano a nord della città di Umea.

Freddo record anche in Finlandia, disagi per la popolazione

Il traffico ferroviario subisce interruzioni anche nella vicina Finlandia, dove martedì sera, in Lapponia, è stato registrato un record stagionale di -38,7 gradi. In altre parti del Paese, ad esempio nella città di Tampere (sud-ovest), le tubature dell'acqua sono congelate, lasciando circa 300 persone senza acqua corrente, secondo quanto riferito dai media locali Yle.

Freddo in arrivo anche in Norvegia

Nel fine settimana è prevista una forte ondata di freddo anche in Norvegia. Secondo l'Istituto meteorologico di Oslo, fra sabato e domenica nella capitale le temperature potrebbero scendere fino a -27 gradi. Le forti nevicate hanno generato non pochi problemi anche nel sud del Paese, dove le scuole sono state chiuse e i voli cancellati.



