Fratelli gemelli trovati morti in casa a Roma: si indaga per omicidio colposo

Cronaca

A chiamare la polizia è stata una vicina di casa, preoccupata perché non vedeva i due 76enni da giorni

È giallo a Roma dove due fratelli gemelli, Alberto e Giancarlo Stillo, sono stati trovati morti nel loro appartamento: il pubblico ministero Saverio Francesco Musolino indaga per omicidio colposo. Il decesso risale almeno a una settimana fa. Come ricostruire Il Messaggero, a chiamare la polizia è stata una vicina di casa, preoccupata perché non vedeva i due 76enni da giorni e dal portone del loro appartamento usciva un odore nauseabondo. Nell’abitazione sono, dunque, intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Tuscolano che hanno sfondato la porta d’ingresso.

All'interno hanno scoperto i due cadaveri. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sui corpi per chiarire la dinamica del doppio decesso. Secondo un esame esterno è emerso che la morte per i due potrebbe essere avvenuta a distanza di qualche giorno e, probabilmente, risale almeno a una settimana fa. Sul caso la Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo. Il pubblico ministero Saverio Francesco Musolino indaga per omicidio colposo, un’ipotesi di reato che è stata formulata per poter procedere con l’accertamento medico legale e per consentire agli inquirenti di proseguire con le indagini.



