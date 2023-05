Politica 791

Fratelli d'Italia inaugura la sede a Caltanissetta e la dedica al sindaco Peppino Mancuso

Al taglio del nastro saranno presenti i deputati regionali e nazionali eletti in provincia

Redazione

Il Coordinatore cittadino ing. Vincenzo Lo Muto, insieme direttivo e i consiglieri comunali di Fratelli D’Italia comunicano che, venerdì 12 maggio alle ore 18:30, si inaugurerà, in via Maddalena Calafato 7/9, la nuova sede del Circolo territoriale cittadino che verrà intitolata all’amato sindaco “Peppino Mancuso”. All’apertura della sede saranno presenti, oltre al coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco, i coordinatori regionali, i dirigenti del partito dei paesi della provincia, il deputato all’assemblea regionale on. Giuseppe Catania, gli onorevoli della camera dei deputati Carolina Varchi ed Eliana Longi e il senatore Raoul Russo.

Saranno, inoltre, presenti rappresentanti politici della coalizione del centro destra nisseno e i familiari del sindaco Peppino Mancuso. Il coordinatore nisseno invita a partecipare all’inaugurazione tutti quei cittadini che credono al progetto politico di Fratelli d’Italia, il circolo territoriale che deve divenire un’agorà per il confronto politico della destra nissena.



