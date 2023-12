Politica 74

Fratelli d'Italia: il presidente Nigrelli completa il direttivo della provincia di Caltanissetta

La classe dirigente dei meloniani è pronta a proporre nomi vincenti per la guida di tutte le città che andranno al voto in primavera

Redazione

Il neo presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Gianluca Nigrelli, ha nominato i cinque componenti del direttivo che andranno ad aggiungersi ai nove dirigenti già eletti in occasione del Congresso celebrato lo scorso 3 dicembre.

I nuovi componenti sono Antonio Lupo, Michelangelo Lo Vetere, Angelo Chessari, Salvatore Scerra ed Emanuele Maniscalco che vanno ad aggiungersi a Carmelo Schembri, Sandra Bennici, Ignazio Raniolo (vice presidente delega provincia Sud), Rosario Emmanuello, Giuseppe Ficarra, Fabrizio Angelo Marotta, Giuseppe Impaglione, Manuel Bonaffini (vice presidente delega provincia Nord) e Vincenzo Casciana.

Perfezionata la sua composizione, il direttivo al completo sarà subito al lavoro per affrontare le tematiche più urgenti tra le quali rientrano le prossime elezioni amministrative dove Fratelli d’Italia darà il proprio decisivo contributo alla coalizione di centro destra.

La classe dirigente dei meloniani è pronta a proporre nomi vincenti per la guida di tutte le città al voto ma resta fermamente convinta che la scelta dei candidati debba essere condivisa con le forze politiche alleate e con tutti i movimenti civici che decideranno di unirsi nel percorso che porterà al voto nella prossima tarda primavera.



