Fratelli d'Italia apre una sede a San Cataldo: il taglio del nastro è previsto per domani

L'invito e' rivolto a tutti quei cittadini che condividono il percorso politico indicato da Giorgia Meloni ed anche dalla volontà di mettere in campo le energie migliori

Redazione

28 Maggio 2021 13:24

Anche a San Cataldo Fratelli d'Italia avrà' la propria sede. Il taglio del nastro e' previsto per sabato 29 maggio alle ore 18,30 alla presenza del Coordinatore Regionale del partito Gianpiero Cannella e del Coordinatore Provinciale Fabiano Lomonaco. L'invito e' rivolto a tutti quei cittadini che condividono il percorso politico indicato da Giorgia Meloni ed anche dalla volontà di mettere in campo le energie migliori, al fine di risollevare la città dal guado amministrativo in cui si trova. L'obiettivo e' quello di radicare anche a San Cataldo, la presenza di un partito, già consolidato a livello nazionale. Il principio fondamentale che guiderà il percorso politico del gruppo e' quello del senso di appartenenza alla propria città e la necessità di una prospettiva concreta per la realizzazione di un " nuovo futuro ".



