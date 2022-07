Attualita 145

Frane, Musumeci: "In sicurezza la Sp 23 nel tratto Serradifalco-Montedoro"

C'è un finanziamento da 2,3 milioni di euro messo in campo dal governo regionale

Redazione

11 Luglio 2022 20:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/frane-musumeci-in-sicurezza-la-sp-23-nel-tratto-serradifalco-montedoro Copia Link Condividi Notizia

Un tracciato di quindici chilometri, tra Serradifalco e Montedoro sulla Provinciale 23, che la Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, si prepara ad ammodernare e rendere più sicuro a beneficio di un’utenza che, da anni, è costretta ad affrontare numerosi rischi e disagi. «Provvediamo, anche laddove non abbiamo competenza sulle strade provinciali - commenta il governatore dell'Isola - a migliorare con le risorse finanziarie e umane a nostra disposizione il sistema della viabilità siciliana, consapevoli dell’assoluta necessità di collegamenti rapidi e sicuri che rispettino gli standard più avanzati».

Risponde a questa esigenza il finanziamento da 2,3 milioni di euro messo in campo dal governo regionale per i lavori di messa in sicurezza di questo asse viario, strategico per tutto il comprensorio. I lavori, che possono contare sulla progettazione fornita dall’amministrazione comunale di Montedoro, prevedono opere di sostegno nei tratti danneggiati a causa dell’abbassamento della carreggiata, oltre a interventi di pulitura, alla realizzazione di banchine con funzione di scarico delle acque piovane, alla bitumatura dei tratti ammalorati e al rifacimento della segnaletica orizzontale. Le opere di sostegno consistono in tratti di muri con fondazioni su pali trivellati, drenaggi a ridosso e rivestimento con pietrame calcareo. Saranno altresì realizzate delle gabbionate con la funzione, sia statica sia drenante, delle acque superficiali provenienti da monte. Previsto il rifacimento del piano viabile con asfalto e opere accessorie di ammodernamento.



Un tracciato di quindici chilometri, tra Serradifalco e Montedoro sulla Provinciale 23, che la Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, si prepara ad ammodernare e rendere più sicuro a beneficio di un'utenza che, da anni, è costretta ad affrontare numerosi rischi e disagi. «Provvediamo, anche laddove non abbiamo competenza sulle strade provinciali - commenta il governatore dell'Isola - a migliorare con le risorse finanziarie e umane a nostra disposizione il sistema della viabilità siciliana, consapevoli dell'assoluta necessità di collegamenti rapidi e sicuri che rispettino gli standard più avanzati». Risponde a questa esigenza il finanziamento da 2,3 milioni di euro messo in campo dal governo regionale per i lavori di messa in sicurezza di questo asse viario, strategico per tutto il comprensorio. I lavori, che possono contare sulla progettazione fornita dall'amministrazione comunale di Montedoro, prevedono opere di sostegno nei tratti danneggiati a causa dell'abbassamento della carreggiata, oltre a interventi di pulitura, alla realizzazione di banchine con funzione di scarico delle acque piovane, alla bitumatura dei tratti ammalorati e al rifacimento della segnaletica orizzontale. Le opere di sostegno consistono in tratti di muri con fondazioni su pali trivellati, drenaggi a ridosso e rivestimento con pietrame calcareo. Saranno altresì realizzate delle gabbionate con la funzione, sia statica sia drenante, delle acque superficiali provenienti da monte. Previsto il rifacimento del piano viabile con asfalto e opere accessorie di ammodernamento.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare