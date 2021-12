Politica 195

Frana Gibil Gabib, 70 famiglie rischiano di non potersi approvvigionare di acqua potabile: chiesto consiglio comunale urgnete

A richiederlo i consiglieri comunali di opposizione Oscar Aiello (primo firmatario), Falcone, Visconti, Giarratana, Mulè, Petrantoni, Di Dio, Adornetto, Mazza, Bruzzaniti, Petitto, Mannella

Redazione

Una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale urgente, in adunanza aperta, avente ad oggetto “Stato di emergenza causato dalla frana in contrada Gibil-Gabib e nell’omonima strada vicinale” è stata presentata questa mattina a firma dei dodici Consiglieri dell’Opposizione: Aiello (primo firmatario), Falcone, Visconti, Giarratana, Mulè, Petrantoni, Di Dio, Adornetto, Mazza, Bruzzaniti, Petitto e Mannella. "Premesso che - si legge nella richiesta - il maltempo ha alimentato una frana in Contrada Gibil-Gabib, rendendo difficilmente praticabile l’unica strada d’accesso ad aziende e civili abitazioni presenti nella summenzionata Contrada, in particolare nell’omonima strada vicinale e le forti e continue piogge dei giorni scorsi hanno flagellato il manto stradale di Caltanissetta. Considerato che la summenzionata frana sta devastando di giorno in giorno quell’unica strada d’accesso che, da un momento all’altro, non potrà più consentire il passaggio alle autocisterne che trasportano acqua, lasciando quelle numerose famiglie senza un bene di prima necessità e che la zona è priva di condutture idriche, pertanto l’approvvigionamento d’acqua di circa 70 famiglie avviene ad oggi esclusivamente tramite autobotte. Tenuto conto che oltre a rimanere senz’acqua, centinaia di nisseni rischiano di rimanere bloccati dentro (o fuori) le proprie abitazioni e/o di non poter essere raggiunti da mezzi di soccorso come normali autoambulanze, motivazioni che giustificano e rendono urgente il Consiglio Comunale. Chiediamo la convocazione di un Consiglio Comunale urgente in adunanza aperta avente ad oggetto: “Stato di emergenza causato dalla frana in contrada Gibil-Gabib e nell’omonima strada vicinale”.



