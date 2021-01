Salute 164

Frammenti plastici nel pollo: Aia richiama alcune confezioni di kebab. Il prodotto scade il 22 gennaio

Aia scusandosi per il disagio, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, invita i consumatori a riportare il prodotto nel punto vendita d'acquisto

Redazione

13 Gennaio 2021 19:58

Con un avviso sul suo sito internet, Aia, oggi ha richiamato volontariamente KEBAB DI POLLO per la possibile presenza di frammenti di plastica che l’azienda ha riscontrato in autocontrollo che vengono svolte nei siti produttivi. Sono interessate le confezioni del lotto 8574274 di KEBAB DI POLLO ATM B4377 da 350 g.. Tutti i prodotti richiamati hanno la data di scadenza 22 Gennaio 2021. L’avviso è stato diffuso anche dai supermercati Bennet. Aia scusandosi per il disagio, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, invita i consumatori che hanno comprato i prodotti con i numeri di lotto segnalato a riportarli al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituiti o rimborsati. Per ulteriori informazioni, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è possibile contattare Aia al numero verde 800 501509.

