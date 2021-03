Salute 249

Frammenti di vetro: filetti di acciughe del Mediterraneo richiamati dai supermercati Coop

Si tratta di un richiamo precauzionale. Si raccomanda ai consumatori in possesso del lotto in questione, di restituirli al punto vendita

Redazione

02 Marzo 2021 10:46

I supermercati Coop hanno diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di filetti di acciughe del Mediterraneo a marchio Triglia per la “possibile presenza di frammenti di vetro”. Il prodotto interessato è venduto da 80 grammi con il numero di lotto L 20 328 e il termine minimo di conservazione 23/05/2022. Il provvedimento, rende noto Coop, interessa esclusivamente alcuni punti vendita della Regione Toscana. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda a chi avesse i filetti di acciughe con il numero di lotto indicato di non consumarli e restituirli al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore all’indirizzo e-mail info@trigliasrl.it oppure al numero 050 826122.



