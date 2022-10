Cronaca 330

Foto dei ministri al Mise, rimossa quella di Mussolini per evitare polemiche. La Russa: "Facciamo cancel culture?"

Bersani polemico su twitter: "Se c'è quella di Mussolini chiedo di togliere la mia"

Redazione

18 Ottobre 2022 14:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/foto-dei-ministri-al-mise-rimossa-quella-di-mussolini-per-evitare-polemiche-la-russa-facciamo-cancel-culture Copia Link Condividi Notizia

“Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa”. Così il Mise in una nota in cui si ricorda che “quest’anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello Sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l’edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra Italia geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c’è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932” precisa il Mise. “Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio” conclude la nota.

“Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. – aveva scritto su Twitter Pier Luigi Bersani – in caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa”. La foto di Mussolini rimossa dalla mostra al Mise? “C’è anche al ministero della Difesa, c’è scritto anche all’obelisco al Foro italico… che facciamo ‘cancel culture’ anche noi?”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, lasciando gli uffici Fdi a Montecitorio dopo aver salutato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.



"Per evitare polemiche e strumentalizzazioni, la foto di Mussolini sarà rimossa". Così il Mise in una nota in cui si ricorda che "quest'anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello Sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932. Le iniziative per celebrare l'edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra Italia geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c'è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932" precisa il Mise. "Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio" conclude la nota. "Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. - aveva scritto su Twitter Pier Luigi Bersani - in caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa". La foto di Mussolini rimossa dalla mostra al Mise? "C'è anche al ministero della Difesa, c'è scritto anche all'obelisco al Foro italico? che facciamo ?cancel culture' anche noi?". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, lasciando gli uffici Fdi a Montecitorio dopo aver salutato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare