Cronaca 1211

Forza un posto di blocco dei carabinieri e si scontra con una volante della polizia a San Leone

Da Porto Empedocle ha percorso diversi chilometri ad altissima velocità, fino a raggiungere la zona balneare agrigentina

Redazione

08 Settembre 2023 17:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/forza-un-posto-di-blocco-dei-carabinieri-e-si-scontra-con-una-volante-della-polizia-a-san-leone Copia Link Condividi Notizia

A tutta velocità da Porto Empedocle a San Leone, non fermandosi all'alt dei carabinieri e proseguendo la sua folle corsa fino allo scontro con una volante. E' successo ad Agrigento, dove il conducente di una Fiat Panda ha dato vita a un inseguimento da film dopo aver forzato un posto di blocco. Un 47enne originario di Catania, ma residente ad Agrigento, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Da Porto Empedocle ha percorso diversi chilometri ad altissima velocità, fino a raggiungere la zona balneare agrigentina. Violentissimo l'impatto con l'auto della polizia, avvenuto vicino alla rotatoria che collega viale Cannatello con via Cavaleri Magazzeni. Due agenti e un carabiniere sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale. Ferito anche l'automobilista, portato dal 118 al pronto soccorso.



A tutta velocità da Porto Empedocle a San Leone, non fermandosi all'alt dei carabinieri e proseguendo la sua folle corsa fino allo scontro con una volante. E' successo ad Agrigento, dove il conducente di una Fiat Panda ha dato vita a un inseguimento da film dopo aver forzato un posto di blocco. Un 47enne originario di Catania, ma residente ad Agrigento, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Da Porto Empedocle ha percorso diversi chilometri ad altissima velocità, fino a raggiungere la zona balneare agrigentina. Violentissimo l'impatto con l'auto della polizia, avvenuto vicino alla rotatoria che collega viale Cannatello con via Cavaleri Magazzeni. Due agenti e un carabiniere sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale. Ferito anche l'automobilista, portato dal 118 al pronto soccorso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare