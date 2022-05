Politica 358

Forza Italia Sommatino, Mancuso nomina nuovo commissario cittadino Angelo Failla

Mancuso: "Ringrazio Infuso ma ripartiamo dal dott. Failla. Siamo pronti per le elezioni del 12 giugno"

Redazione

“Ringrazio a nome del partito l’amico Gianluca Infuso per il lavoro svolto a Sommatino. Ognuno in piena libertà fa le sue scelte, almeno in Forza Italia. Mi auguro che le nostre strade possano nuovamente incrociarsi. Nel frattempo, ho provveduto alla nomina del nuovo commissario cittadino del partito, il dott. Angelo Failla. Sono convinto che la sua esperienza e la sua conoscenza delle criticità locali, potranno essere un valore aggiunto per mettere insieme una squadra competente e soprattutto pronta per le prossime scadenze elettorali del 12 Giugno. Ribadisco senza alcuna ombra di dubbio che a Sommatino, noi sosterremo il progetto del candidato sindaco Salvatore Letizia, che già sosteniamo in maniera significativa sia in Consiglio comunale che in Giunta”. Lo afferma il Coordinatore provinciale di Forza Italia per provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, a seguito delle dimissioni dalla carica di commissario cittadino, Gianluca Infuso, sostituito dal dott. Angelo Failla.



