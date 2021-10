Forza Italia Giovani a Caltanissetta, nuove nomine per completare lo scacchiere

Forza Italia Giovani a Caltanissetta, nuove nomine per completare lo scacchiere

Il coordinatore regionale Mineo: "Anche in Provincia di Caltanissetta Forza Italia Giovani cresce e si rafforza"

Redazione

16 Ottobre 2021 10:55

“Stiamo costruendo in tutta la Sicilia una squadra brillante”. Così il coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia, Andrea Mineo, ha definito la squadra azzurra che si sta definendo nelle varie provincie. A Caltanissetta il nuovo coordinatore provinciale dei giovani sarà Andrea Gennuso, giovane professionista impegnato in politica. Il ruolo di vice coordinatore provinciale è stato affidato a Martina Selvaggio, giovanissima consigliere comunale di Mazzarino. A San Cataldo il coordinamento azzurro sarà guidato da Fabio Guarnieri, giovane professionista e già impegnato alle ultime amministrative. Con il completamento delle nomine si procederà nelle prossime settimane, in raccordo con l’on. Mancuso, alla nascita del nuovo direttivo provinciale.

Ai nuovi responsabili giungono gli auguri del coordinatore nazionale Marco Bestetti, del coordinatore regionale dei giovani, Andrea Mineo, del coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, e di quello provinciale Michele Mancuso. “Con queste nomine – aggiunge Mineo – completiamo lo scacchiere della provincia di Caltanissetta. Stiamo costruendo una squadra brillante di giovani con esperienza nel campo professionale, politico e amministrativo”.



