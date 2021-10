Politica 333

Forza Italia Caltanissetta si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali: saranno coinvolti i giovani

I ragazzi che aderiscono al partito, hanno incontrato il deputato regionale Michele Mnacuso

Redazione

26 Ottobre 2021 19:28

Ieri pomeriggio nella sede del coordinamento provinciale si è svolto un incontro di Forza Italia Giovani Caltanissetta presieduto dal Coordinatore Provinciale On. Michele Mancuso con i neo nominati Coordinatore Provinciale Andrea Gennuso, Vice Coordinatrice Provinciale Giovani Martina Selvaggio, il Coordinatore Cittadino Fabio Guarneri e i tesserati Miriana Spilla, Serena Tropea e Alessia Briglia. Al centro della riunione il dibattito sugli esiti positivi della recente sfida elettorale dove Forza Italia è stata protagonista del centro destra a livello provinciale, si è anche parlato dei tanti giovani da coinvolgere all’interno del gruppo giovanile in vista dei prossimi appuntamenti che terranno impegnati il movimento.

“La riunione di ieri - ha detto il coordinatore provinciale Andrea Gennuso - è stata propositiva per evidenziare alcuni temi da affrontare nei prossimi giorni, tanti obiettivi da raggiungere insieme al movimento e alle persone che ci circondano, abbiamo la forza di credere che non ci fermeremo davanti ad alcun ostacolo, consapevoli della fortuna di essere abbastanza coesi e uniti, soprattutto grazie all’intesa che ci unisce al nostro Coordinatore Regionale Andrea Mineo e al deputato in carica. Il nostro è un movimento in forte crescita e in espansione abbiamo raggiunto consensi da molti studenti, giovani e meno giovani siamo l’unico movimento attualmente in grado di poter dare risposte.”

La Vice Coordinatrice Martina Selvaggiodi essere contenta "che insieme ad Andrea Mineo Coordinatore Regionale Giovani di Forza Italia e all’ On. Michele Mancuso abbiamo costruito un gruppo abbastanza forte per iniziare un percorso di crescita personale e politico. La riunione di ieri è stata abbastanza efficace per chiarire alcuni punti fondamentali di partenza e ricevendo le giuste indicazioni per iniziare un progetto che ci vede impegnati tutti in primo piano.”



