Politica 178

Forza Italia Caltanissetta, Carlo Romano referente del dipartimento sanità. Mancuso: "Persona competente"

Carlo Romano, consigliere comunale e medico incassa gli auguri del deputato regionale Michele Mancuso

Redazione

17 Febbraio 2021 15:28

È stata ufficializzata la nomina di Carlo Romano come referente per la provincia di Caltanissetta, del dipartimento salute di Forza Italia.“A lui i miei migliori auguri per la recente nomina. Sono certo che saprà valorizzare al meglio l'incarico che gli è stato assegnato, con competenza e professionalità, le stesse che lo hanno sempre contraddistinto”. Così afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso, coordinatore azzurro per la provincia di Caltanissetta.





È stata ufficializzata la nomina di Carlo Romano come referente per la provincia di Caltanissetta, del dipartimento salute di Forza Italia.“A lui i miei migliori auguri per la recente nomina. Sono certo che saprà valorizzare al meglio l'incarico che gli è stato assegnato, con competenza e professionalità, le stesse che lo hanno sempre contraddistinto”. Così afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso, coordinatore azzurro per la provincia di Caltanissetta.





News Successiva Greco a Musumeci: "Gela è una città difficile. Servono videosorveglianza e progetti da completare"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare