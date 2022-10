Cronaca 413

Forti turbolenze su un volo Madrid-Buenos Aires: 12 persone ferite e scene di panico

I feriti più gravi secondo Aerolíneas Argentinas, «non indossavano le cinture di sicurezza nel momento della turbolenza»

Redazione

Dodici persone sono rimaste ferite o contuse nel corso di un volo, a causa di «forti turbolenze» affrontate dall'aereo su cui viaggiavano del volo AR1133 di Aerolíneas Argentinas,.decollato da Madrid martedì sera. Molti dei 217 passeggeri stavano ancora dormendo quando l'Airbus A330 si è diretto verso la costa del Brasile dopo aver attraversato l'Atlantico. Avevano ancora cinque ore di volo davanti a loro: lo scrivono i media, che raccontano di scene di panico e preoccupazione tra i passeggeri a bordo, molti dei quali sono stati colti di sorpresa mentre dormivano, nelle prime ore di mercoledì. Stando a un comunicato di Aerolíneas Argentinas, i fatti sono avvenuti quando l'aereo in questione, un A330, stava sorvolando l'Oceano Atlantico, già all'altezza del continente sudamericano.

Nel giro di pochi secondi, hanno aggiunto i passeggeri del volo in dichiarazioni alla stampa, le turbolenze attraversate hanno provocato forti sballottamenti, motivo per cui alcuni passeggeri hanno subito colpi in diverse parti del corpo. Una passeggera si era appena alzata per bere qualcosa quando è successo. È stata lanciata in aria, girata sul proprio asse e ha battuto la testa al soffitto. "Poi sono caduta sulle natiche", ha detto al quotidiano Clarin. "Non si era mai sentita così vicina alla morte e la mia vita è passata davanti ai miei occhi in quei 15 secondi", ha continuato il viaggiatore. Poi ha sentito un forte dolore dalla vita in giù e si è sentita incapace di muovere le gambe. "Non riuscivo a smettere di urlare e piangere".Ma molto rapidamente le è stata prestata assistenza medica. Alcuni viaggiatori si sono rotto il naso e molti altri hanno picchiato violentemente la testa, ha detto la donna.

Almeno uno l'ha presa con umorismo: "Ho toccato il soffitto con la testa per la prima volta, sono alto 1,70 metri", ha detto un passeggero. «Secondo quanto affermato dall'equipaggio, le luci che indicano l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza erano accese ed era stato effettuato l'avviso vocale corrispondente», afferma la compagnia aerea. Tale informazione è stata tuttavia smentita da alcuni passeggeri a bordo. Il velivolo è atterrato a Buenos Aires alle 4.30 del mattino di mercoledì. All'arrivo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nove passeggeri sono stati assistiti per «traumatismi lievi» e tre sono stati portati in ospedale per «controlli più esaustivi». Questi ultimi, secondo Aerolíneas Argentinas, «non indossavano le cinture di sicurezza nel momento della turbolenza».



