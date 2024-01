Cronaca 1560

Forte vento a Caltanissetta, termocopertura si stacca da un tetto: intervengono i vigili del fuoco

Per tutta la giornata pioggia e forti raffiche di vento. Domani è prevista l'allerta gialla

Rita Cinardi

Intervento dei vigili del fuoco intorno all'una di oggi pomeriggio in via Napoleone Colajanni dove il forte vento ha fatto staccare la termocopertura di un tetto. I residenti di un condominio hanno sentito un forte boato provenire dall'alto. Quando si sono affacciati hanno visto che mancava parte della tettoia. I vigili del fuoco sono saliti sul tetto e hanno messo in sicurezza il palazzo eliminando le parti pericolanti. Sul posto sono intervenuti anche i responsabili dell'Ufficio Tecnico comunale. Il maltempo oggi non hanno dato tregua a Caltanissetta. Sulla Ss640, la strada che collega il capoluogo con Agrigento, raffiche di vento e pioggia hanno ridotto la visibilità per gli automobilisti.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domani, luned' 8 gennaio, l'allerta gialla in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e parte di Sardegna e Emilia-Romagna. L'avviso prevede il persistere di venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.



