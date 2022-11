Cronaca 478

Forte scossa di terremoto con magnitudo 5.7 nel Centro Italia

Nelle Marche gente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco. Si sta evacuando parzialmente una clinica ad Ancona

Redazione

Sciame sismico questa mattina nel Centro Italia dove in 11 minuti si sono registrate 5 scosse di terremoto. La più forte, alle 7.07, di magnitudo 5.7 con epicentro nella costa marchigiana. Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durannte la scossa durata diversi secondi. Nelle Marche gente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni sono arrivate ai vigili del fuoco dopo le forti scosse di terremoto che si sono susseguite a partire dalle 7:07. In particolare i vigili del fuoco di Ancona segnalano che la clinica privata Villa Igea sta evacuando parzialmente la struttura. La scossa sarebbe stata avvertita anche in Emilia Romagna, a Roma e in Trentino Alto Adige.



