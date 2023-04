Cronaca 1874

Forte scossa di terremoto a Catania: moltissima gente in strada

Secondo le prime stime dell'Ingv, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9

Redazione

Una forte scossa di terremoto è stato registrata a Catania alle 14.06. L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Secondo le prime stime dell'Ingv, il sisma avrebbe avuto una magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9, successivamente è stato comunicato il dato di 4.5. Moltissima la gente in strada, impaurita. La scossa si è sentita anche a Siracusa. L'Ikea sarebbe stata evacuata. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco che stanno attivandosi per rilevare eventuali danni a persone o cose.

Secondo l’ingv di Catania la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con profondità 20.2 km, è stata registrata vicino ad Aci Castello. Dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fanno sapere inoltre come la scossa si sia sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone. Agli esperti dell’Ingv, per via della profondità, «stupirebbe l’eventualità di danni», al momento non segnalati.



