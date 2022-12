Cronaca 1083

Forte scossa di magnitudo 4.1 tra Catania e Ragusa: avertita anche nel Nisseno

Il sisma è stato registrato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 21.26

Redazione

08 Dicembre 2022 21:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/forte-scossa-di-magnitudo-41-in-provincia-di-catania-avertita-anche-nel-nisseno Copia Link Condividi Notizia

Forte scossa di terremoto in provincia di Catania. Una scossa di magnitudo di 4.1 è stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 21.26. Il sisma è stato avvertito in provincia e nella zona orientale della Sicilia, in particolare nel Catanese, in alcuni comuni del Nisseno, del Siracusano e del Ragusano. Al momento non sono segnalati danni.



Forte scossa di terremoto in provincia di Catania. Una scossa di magnitudo di 4.1 è stata registrata dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 21.26. Il sisma è stato avvertito in provincia e nella zona orientale della Sicilia, in particolare nel Catanese, in alcuni comuni del Nisseno, del Siracusano e del Ragusano. Al momento non sono segnalati danni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare