Formazione, studenti del Rapisardi di Caltanissetta al Comune: siglata un'intesa

Il protocollo prevede attività di aggiornamento professionale, di formazione e orientamento e anche attività sperimentali presso il Comune

Redazione

06 Ottobre 2021 18:34

L’I.T.E.T. “Rapisardi - da Vinci” e il Comune di Caltanissetta condividono da sempre l’obiettivo di rafforzare il raccordo tra sistema scolastico e istituzioni presenti sul territorio. Il 5 ottobre nell’Aula Magna dell’I.T.E.T. “Rapisardi - da Vinci” la Dirigente Scolastico Santa Iacuzzo, il Sindaco Roberto Gambino, alla presenza del vice sindaco ed assessore al turismo Grazia Giammusso, dell’assessore alla cultura Marcella Di Natale, della referente PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) Laura Giammusso e dei referenti di indirizzo Patrizia Randisi e Vincenzo Lo Muto, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere e potenziare tutte quelle attività che permettono l’incontro tra studenti e mondo del lavoro.

Il protocollo prevede attività di aggiornamento professionale, di formazione e orientamento e anche attività sperimentali presso il Comune per gli studenti di tutti gli indirizzi dell’Istituto (Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo; Sistemi Informativi Aziendali; Costruzione, Ambiente e Territorio; Informatica e Telecomunicazioni). Si procederà con la calendarizzazione e la promozione delle proposte di eventi ed iniziative sul territorio comunale per l’anno scolastico 2021/2022. Gli studenti dell’I.T.E.T. “Rapisardi - da Vinci”, indirizzo Turismo, saranno al fianco della città per imparare, capire, proporre, guardare avanti verso una città centro di eventi culturali e di nuove forme di turismo.

Ai ragazzi verrà data la possibilità di impegnarsi attivamente per la progettazione e realizzazione di eventi, imparando compiti e attività di back office, al fine di promuovere il territorio. Per valorizzare la propria città, infatti, occorre amarla e conoscerla per saperla poi raccontare agli ospiti che la visiteranno. L’assessore al turismo, Grazia Giammusso, ha evidenziato che: “I giovani sono il nostro presente e il nostro futuro, per tale motivo occorre che siano parte integrante del sistema, attraverso loro possiamo crescere, innovarci e costruire il loro futuro”.



