Formazione all'autoimprenditorialità, parte il progetto "Yes I Start Up"

Martedì 5 dicembre alle 10, nella sede dell'istituto superiore Alessandro Volta a Palermo, la presentazione

Redazione

01 Dicembre 2023

Martedì 5 dicembre alle 10, nella sede dell'istituto superiore Alessandro Volta a Palermo, si terrà l'evento di lancio del progetto "Yes I Start Up – Formarsi per diventare imprenditori/imprenditrici in Sicilia" organizzato dalla Regione Siciliana, dall'Ente nazionale Microcredito e da Invitalia. Interverranno l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano e Giovanni Nicola Volpes, vice segretario generale dell'ente nazionale Microcredito. A fare gli onori di casa, la dirigente scolastica dell'IISS Volta Vincenza Muratore. Nel corso dell'evento sarà illustrato anche l'avviso pubblico per la creazione del partenariato dei soggetti attuatori che realizzeranno le azioni formative.

La presentazione del modello "Yes I Start Up" e le opportunità per creare impresa offerte dal programma "Resto al Sud" di Invitalia saranno illustrate da Maurizio Pirillo, dirigente generale del dipartimento regionale della Formazione professionale, da Nicola Patrizi, capo progetto per la realizzazione del Modello Yes I Start Up e Vincenzo Durante, responsabile dell'area occupazione, incentivi e innovazione di Invitalia.

La presentazione dell’avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori sarà affidata a Giancarlo Proietto, coordinatore operativo per la realizzazione del Modello Yes I Start Up, a Monica Pompili, referente gestione delle attività di accompagnamento e formazione e a Marco Santantonio, responsabile della rendicontazione e controllo.



