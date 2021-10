Attualita 222

Formazione, al via anche a Caltanissetta i corsi finanziati dalla Regione: diverse le opportunità di lavoro

Ad organizzarli è l'Eap Fedarcom, un ente formativo con sede a Caltanissetta e a Palermo

Redazione

19 Ottobre 2021 18:44

Iniziano i corsi finanziati dalla Regione Sicilia: Eap Fedarcom il primo ente ad attivare i corsi di formazione professionale. Finalmente l’attesa è finita: sono iniziati oggi, martedì19 ottobre, i corsi di formazione professionale per l’inserimento lavorativo finanziati dalla Regione Sicilia. L’Eap Fedarcom è il primo ente di formazione in grado di garantire l’inizio dei corsi di formazione previsti dall’Avviso 8/2016 con la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità e a favorire il reinserimento occupazionale, permettendo così a tanti inoccupati e disoccupati siciliani tra i 18 e i 65 anni e residenti in Sicilia di acquisire nuove qualifiche.

Dopo diversi anni di lavoro, che hanno visto la raccolta dei documenti pervenuti, la formazione delle varie classi, la selezione e la scelta di docenti e tutor specializzati, l’Eap Fedarcom, con sede a Caltanissetta e Palermo, finalmente, oggi lunedì 19 ottobre, ha iniziato i corsi di formazione professionale per l’inserimento lavorativo con conseguente rilascio di qualifica professionale valida in tutta la Comunità Europea.

Ma non solo: Eap Fedarcom è anche Agenzia per il Lavoro accreditata al Ministero del Lavoro. Pertanto, al termine di ciascun corso di formazione, ciascun allievo verrà seguito anche nell’inserimento nel mondo del lavoro, grazie a stage e tirocini in centri specializzati scelti dall’ente. I corsi attivati sono: Osa, Panificatore pasticcere, Specializzazione di pasticceria, Giardinaggio, Tecnico dell’ambiente e recupero del territorio.

In totale si sono formate ben 25 classi in tutta la Sicilia, da Caltanissetta a Palermo, da Grammichele a Piazza Armerina, da Mineo a Siracusa, da Caltagirone a Ragusa, da Canicattì a Paternò, da Giardini Naxos a Catania. A ciascun partecipante sarà fornito tutto il materiale didattico in formato digitale: questa è una scelta di dematerializzazione molto importante per Eap Fedarcom che, oltre al benessere dell’allievo, punta alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. A tal proposito l’ente ha adottato un gestionale per il management digitale dei corsi che semplificherà i processi e agevolerà la transizione digitale dell’organizzazione.

Gli allievi sono seguiti da docenti con esperienza decennale. È fondamentale anche la presenza di un tutor per ogni classe, poiché per Eap Fedarcom è importante la soddisfazione degli allievi, sia a livello formativo sia a livello umano. I partecipanti otterranno così competenze e professionalità per inserirsi facilmente nel mondo del lavoro. A fine corso verrà rilasciato un attestato con validità europea. È un’opportunità unica ed imperdibile per inoccupati o disoccupati che finalmente potranno trovare occupazione.



