Formaggio prodotto senza ricorrere al latte: inventato da una start-up un sostituto sintetico

Ad inventarlo un'azienda francese. E' ottenuto dalla fermentazione di ingredienti vegetali e minerali

Redazione

Creato il formaggio senza latte? È possibile secondo Standing Ovation, una start-up francese che punta a entrare presto con i suoi prodotti nei supermercati. L'impresa ha proceduto a una raccolta di fondi per 20 milioni di euro, di cui 4 messi a disposizione da PeakBridge, una società con sede a Malta. "Il nostro obiettivo è trovare e aiutare gli operatori e le tecnologie in grado di affrontare la sfida di nutrire 8 miliardi di persone senza esaurire le risorse del pianeta", spiega. La ditta francese ha inventato un processo per produrre formaggio senza utilizzare latte animale. Si basa su un'alternativa alla caseina, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la proteina derivata dal latte che contribuisce per l'80% della produzione di formaggi tradizionali. In pratica, invece di utilizzare la caseina di origine animale, Standing Ovation offre un sostituto sintetico ottenuto dalla fermentazione di ingredienti vegetali e minerali. Non si tratta quindi di sostituire il latte di mucca con latte di soia o di avena.



