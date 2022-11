Cronaca 701

Forlì: suicida il 64enne che fingendosi donna fece innamorare un 24enne che si uccise

I familiari dell'uomo stanno valutando se presentare denuncia contro la trasmissione "Le Iene"

Redazione

È stato trovato morto in casa l'uomo di 64 anni di Forlimpopoli (Forlì-Cesena) finito al centro della vicenda legata al suicidio di Daniele, un giovane di 24 anni che un anno fa si era tolto la vita dopo aver appreso di essere stato vittima di uno scherzo durato un anno: quella che credeva essere la sua fidanzata, Irene, conosciuta online, era in realtà l’uomo di 64 anni che, secondo gli inquirenti, si è suicidato. Il corpo è stato trovato alle 7 di questa mattina dalla madre.

La vicenda era stata denunciata, martedì scorso, da un servizio televisivo della trasmissione Le Iene che aveva raccontato il fatto, raccogliendo la denuncia dei legali dei familiari di Daniele.

L’uomo, dopo il suicidio del giovane, era stato indagato dalla Procura, aveva ricevuto un decreto di condanna per sostituzione di persona, ma l’accusa di morte come conseguenza di altro reato era stata archiviata. I genitori di Daniele, nei giorni scorsi, avevano scritto anche una lettera alla premier Giorgia Meloni.

Nel servizio televisivo andato in onda nei giorni scorsi, l'uomo era stato raggiunto nel centro del paese dalla troupe televisiva che gli aveva chiesto i motivi del suo gesto. E' andato in onda con il volto oscurato, ma in molti lo avrebbero comunque riconosciuto.

I familiari di Roberto, 64enne che ieri è morto suicida in provincia di Forlì, stanno valutando di fare un esposto contro la trasmissione 'Le Ienè per come è stata trattata la vicenda che lo ha visto protagonista. Un anno fa un giovane si era suicidato, dopo aver appreso che quella che credeva essere la sua fidanzata, conosciuta online, era in realtà il 64enne. «Valuteremo la questione», dice l’avvocato Pierpaolo Benini, spiegando che proprio oggi avrebbe dovuto incontrare l’assistito per «valutare una forma di tutela che lo mettesse al riparo dalla gogna mediatica», dopo che in paese erano apparsi poster su di lui, in seguito al programma televisivo.

Nei prossimi giorni l’avvocato parlerà coi familiari del 64enne, attualmente sconvolti per quanto successo, per decidere che iniziative intraprendere (ANSA).



