Forestali in stato di agitazione, lunedì sit-in a Caltanissetta: "Promesse non mantenute"

Il sit-in è stato organizzato dallo Snalv Confsal contro le scelte adottate dal governo regionale

Redazione

09 Luglio 2021 10:27

Lo Snalv Confsal comunica che lunedì 12 luglio dalle 9 alle 12, davanti i cancelli dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, situato in via Ernesto Vassallo 14, si terrà il sit-In di una delegazione, in rispetto della normativa anti Covid-19, dei Lavoratori della Forestale. Il Segretario Regionale del Comparto Forestale dello Snalv Confsal Manuel Bonaffini con una delegazione di lavoratori, sarà presente per manifestare il totale dissenso sulla Delibera di Giunta Regionale che prevede il riordino del comparto Forestale. "Di fronte a tale stato di cose, si assiste all'inazione del Governo, che si è limitato, con chiacchiericci senza costrutto, ad esporsi - si legge in una nota - con promesse mai mantenute, non assicurando certezza di futuro a migliaia di lavoratori, che potrebbero curare servizi in continuità con la tutela della sicurezza e dell'interesse generale.

Questa organizzazione sindacale chiede, pertanto, un impegno serio e fattivo del Governo, sul punto, per assicurare concretezza di futuro ai lavoratori rappresentati e risolvere l'annosa questione di una stabilizzazione, sempre annunciata e predicata, ma mai concretizzata, di unità lavorative che potrebbero essere adibite, anche, a numerosi altri servizi di pubblica utilità. Il Governo regionale, dopo le promesse mai mantenute, come detto, sulla stabilizzazione dei Forestali, oggi, affida lo spegnimento degli incendi, che forse si sarebbero potuti prevenire, all'utilizzo dei canadair con costi impensabili.Si attivi, allora, il Governo Regionale, da subito, a predisporre una riforma che dia stabilità ai lavoratori Forestali e di non cercare di eludere i diritti che gli stessi hanno maturato, con l’attuale delibera di giunta approvata"



