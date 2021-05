Attualita 90

Forestali in Sicilia, promozione di massa per tutti: lavoreranno 180 giorni e stipendio più alto

Il testo prevede di incentivare il più possibile i pensionamenti e utilizzare i risparmi per finanziare il prevedibile aumento dei costi

20 Maggio 2021 11:03

Il sogno della stabilizzazione non si realizzerà ma le promozioni di massa sono già nero su bianco e assicurano comunque un impiego più lungo e incassi maggiori. Così sarà la riforma dei forestali in Sicilia.Il governo - scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola - era pronto a vararla nella giunta in programma domani: «Se non avessi contratto il Covid - sussurra l’assessore alle Foreste, Tony Scilla - avrei portato la riforma sul tavolo del governo alla prima riunione utile. Ma è un rinvio di appena qualche giorno».

Pressato dai sindacati, sia da quelli confederali che dalle microsigle autonome, il governo ha lavorato a un testo che però non può accogliere la richiesta del posto fisso con impiego full time. I precari però saranno premiati assecondando un’altra storica richiesta: aumentare le giornate di lavoro svolte durante l’anno. Il testo prevede promozioni per tutti: l’impiego sarà di 180 giornate all’anno. Significa che non ci saranno più distinzioni di fascia: chi oggi fa 78 giornate ne farà 180 così come chi ne svolgeva 101 o 151 passerà alla super fascia che sta per essere introdotta. Contemporaneamente il testo prevede di incentivare il più possibile i pensionamenti e utilizzare i risparmi per finanziare il prevedibile aumento dei costi.(Gds.it)



