Politica 185

Brambilla dopo l'elezione nel collegio di Gela: "Nel gruppo misto per tutelare ambiente e animali"

La parlamentare spiega che ecisione non ha nulla a che vedere con le polemiche di questi giorni

Redazione

“Sono stata candidata da tutti i leader del centrodestra, come indipendente, solo nel collegio uninominale di Gela e non in un listino proporzionale di partito, in rappresentanza del mondo animalista e ambientalista, al servizio di tutta la coalizione. Coerentemente con questa scelta, compiuta prima delle elezioni, ho deciso di aderire al gruppo misto e non ad uno dei gruppi del centrodestra, appunto per garantire agli ambientalisti e agli animalisti una specifica e riconoscibile rappresentanza”. Lo precisa l’on. Michela Vittoria Brambilla, spiegando che la decisione non ha nulla a che vedere con le polemiche di questi giorni.



