Cronaca 692

Fontane di lava e imponenti emissioni di cenere: lo spettacolo dell'Etna oggi visibile anche da Caltanissetta

Al momento si osserva un'intensa attività stromboliana. Ricadute di cenere si registrano fin verso la città di Catania

Redazione

16 Febbraio 2021 18:45

L'Etna torna a dare spettacolo, tanto che oggi pomeriggio le fontane di lava, come si vede nello scatto realizzato da Toto Venti, erano visibili anche da Caltanissetta. Nel corso del pomeriggio è tornata ad intensificarsi bruscamente l'attività eruttiva dell'Etna. Come riportato dall'INGV-OE, intorno alle 16:30 un trabocco lavico dal versante orientale del Cratere di Sud-Est ha determinato un parziale collasso del cono, generando un flusso piroclastico (ovvero un flusso di materiale magmatico e gas ad alta temperatura e alta velocità) lungo la parete occidentale della valle del Bove. Tale fenomeno ha prodotto un'imponente colonna eruttiva, visibile anche a grande distanza da gran parte della Sicilia orientale; sospinta dalle correnti in quota, la nube di cenere e lapilli si è riversata verso le pendici meridionali del vulcano. Al momento si osserva un'intensa attività stromboliana con l'emissione di alte fontane di lava. Ricadute di cenere si registrano fin verso la città di Catania.

L'Etna torna a dare spettacolo, tanto che oggi pomeriggio le fontane di lava, come si vede nello scatto realizzato da Toto Venti, erano visibili anche da Caltanissetta. Nel corso del pomeriggio è tornata ad intensificarsi bruscamente l'attività eruttiva dell'Etna. Come riportato dall'INGV-OE, intorno alle 16:30 un trabocco lavico dal versante orientale del Cratere di Sud-Est ha determinato un parziale collasso del cono, generando un flusso piroclastico (ovvero un flusso di materiale magmatico e gas ad alta temperatura e alta velocità) lungo la parete occidentale della valle del Bove. Tale fenomeno ha prodotto un'imponente colonna eruttiva, visibile anche a grande distanza da gran parte della Sicilia orientale; sospinta dalle correnti in quota, la nube di cenere e lapilli si è riversata verso le pendici meridionali del vulcano. Al momento si osserva un'intensa attività stromboliana con l'emissione di alte fontane di lava. Ricadute di cenere si registrano fin verso la città di Catania.

Nuova ondata di truffe on line: si tratta di email che arrivano apparentemente da un istituto bancario

News Successiva Bimbo di 2 anni ricoverato a Palermo dopo aver ingerito dell'hashish: è stato soccorso dai genitori

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare