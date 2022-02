Politica 85

Fondo per la progettazione territoriale, Pignatone (M5S): "Oltre 1,2 milioni ai Comuni del nisseno"

Il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle ha già scritto ai sindaci per informarli dell'opportunità

Redazione

21 Febbraio 2022 16:36 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/fondo-per-la-progettazione-territoriale-pignatone-m5s-oltre-12-milioni-ai-comuni-del-nisseno Copia Link Condividi Notizia

“È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM che prevede la ripartizione delle risorse del Fondo per la progettazione territoriale, con una dotazione complessiva pari a 161.515.175 euro finalizzata al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni fino a 30 mila abitanti, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne. L’obiettivo è quello di preparare ogni comune a partecipare ai bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Gli enti beneficiari, infatti, potranno impiegare i fondi loro assegnati per la messa a bando di premi per concorsi di idee di progettazione in ambito urbanistico e di innovazione sociale. Le risorse dovranno essere utilizzate entro sei mesi, pertanto mi sono già apprestato ad informare i Comuni del mio Collegio interessati dal Fondo, invitandoli a compiere tempestivamente tutte le procedure necessarie a ricevere le risorse stabilite”. A darne notizia è il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone.

Di seguito, ecco l’elenco degli enti beneficiari della Provincia di Caltanissetta: Libero consorzio Caltanissetta 500.000; Acquaviva Platani 14.044; Bompensiere 17.070; Butera 20.940; Campofranco 20.940; Delia 23.966; Marianopoli 20.940; Mazzarino 72.145; Milena 23.966; Montedoro 23.966; Mussomeli 72.145; Niscemi 95.362; Resuttano 23.966; Riesi 72.145; San Cataldo 98.387; Santa Caterina Villarmosa 20.940; Serradifalco 50.678; Sommatino 47.652; Sutera 20.940; Vallelunga Pratameno 20.940; Villalba 20.940. Totale fondo 1.282.000



"È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM che prevede la ripartizione delle risorse del Fondo per la progettazione territoriale, con una dotazione complessiva pari a 161.515.175 euro finalizzata al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni fino a 30 mila abitanti, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne. L'obiettivo è quello di preparare ogni comune a partecipare ai bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Gli enti beneficiari, infatti, potranno impiegare i fondi loro assegnati per la messa a bando di premi per concorsi di idee di progettazione in ambito urbanistico e di innovazione sociale. Le risorse dovranno essere utilizzate entro sei mesi, pertanto mi sono già apprestato ad informare i Comuni del mio Collegio interessati dal Fondo, invitandoli a compiere tempestivamente tutte le procedure necessarie a ricevere le risorse stabilite". A darne notizia è il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone. Di seguito, ecco l'elenco degli enti beneficiari della Provincia di Caltanissetta: Libero consorzio Caltanissetta 500.000; Acquaviva Platani 14.044; Bompensiere 17.070; Butera 20.940; Campofranco 20.940; Delia 23.966; Marianopoli 20.940; Mazzarino 72.145; Milena 23.966; Montedoro 23.966; Mussomeli 72.145; Niscemi 95.362; Resuttano 23.966; Riesi 72.145; San Cataldo 98.387; Santa Caterina Villarmosa 20.940; Serradifalco 50.678; Sommatino 47.652; Sutera 20.940; Vallelunga Pratameno 20.940; Villalba 20.940. Totale fondo 1.282.000

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare