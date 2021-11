Fondi per riqualificare i borghi del Sud, Mancuso (Fi): "C'è anche Sutera, dobbiamo esserne fieri"

Attualita 170

Il ministeri dei Beni Culturali ha stanziato 30 milioni di euro per riqualificare i piccoli borghi

Redazione

"Cultura e turismo in Sicilia sono due facce della stessa medaglia. Due capisaldi che rendono la nostra Isola unica al mondo. Ecco perché rispettivamente dal Ministero dei beni culturali e da quello del turismo sono stati firmati i decreti che sbloccano 30 milioni di euro da destinare a 37 borghi del Sud, per interventi di riqualificazione dei centri

storici e di valorizzazione turistico-culturale. Tra questi ci sono tanti comuni siciliani come Sutera, Castiglione di Sicilia, Vizzini, Ferla, Chiaramonte Gulfi, Brolo, Cammarata e Sambuca di Sicilia e Troina. Grazie al nostro retaggio culturale, alle nostre tradizioni e alle bellezze architettoniche della nostra terra, possiamo tramandare ai posteri le nostre radici. Dobbiamo esserne fieri, perché investire nella loro tutela vuol dire investire nel nostro futuro". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, Michele Mancuso.



